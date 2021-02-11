شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لرئيس الهند: نشارككم ألم مصابكم وصادق المواساة للشعب الهندي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ حدوث فيضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، راجين عودة المفقودين سالمين وألا تروا أي مكروه».