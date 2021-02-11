شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: الحوثيون يرتكبون جريمة حرب.. إرهابيون وسنحاسبهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، عن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها لحريق بعد اعتداء جبان من المليشيا الحوثية وتمت السيطرة عليه.

وأكد التحالف أن الاعتداء الارهابي الجبان من المليشيا الحوثية يعد جريمة حرب لتعريضه حياة المدنيين المسافرين للخطر، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، ومحاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي.

ومن جهتها، أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، إطلاق مليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار «مفخختين» تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية واستهدافها مطار أبها الدولي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشددت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها في ما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف الدولي في اعتراض الطائرتين والتصدي لهما.

من جهة أخرى، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، الاعتداء الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وأكد الحجرف، أن الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأشاد الحجرف، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في السيطرة على الحريق الذي طال إحدى الطائرات المدنية في المطار، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.