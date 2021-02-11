شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تشغيل قطار القريات وشحن السيارات العام القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام المهندس صالح الجاسر، عن تشغيل قطار القريات في مارس العام المقبل، وإطلاق خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة، مشيرا عبر حسابه على «تويتر» إلى بدء صيانة وإصلاح المناطق المتضررة من السكة الحديد وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وتضررت أجزاء من السكة الحديد إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على القريات قبل عامين والتي تسببت في تلف وانحراف بعض الأجزاء عن مسارها.

وتابعت "الخليج 365" في حينها تفاصيل تضرر السكة الحديد جراء الأمطار.