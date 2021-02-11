شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يستقبل العميد السبيعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالمحافظة، أمس (الأربعاء)، العميد الحميدي السبيعي بمناسبة تعيينه مساعداً لمدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، يرافقه مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العقيد يوسف الثمالي.

وهنأ العميد السبيعي، متمنياً لهما التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه، أعرب العميد السبيعي عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد على دعمه المستمر لرجال مكافحة المخدرات بمحافظة جدة.