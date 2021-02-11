شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ترصد أول رحلة عائلية لمحمية فرسان.. عبروا 7 مناطق وشاهدوا غزلان الجزيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقفت "الخليج 365" على أول زيارة عائلية انطلقت من الطائف إلى محمية جزر فرسان في جنوب السعودية عقب إعلان الهيئة السعودية للسياحة إطلاق الباقات الجديدة، لإتاحة الفرصة للسياح في موسم شتاء السعودية بزيارة 3 محميات في عروق بني معارض، ومحمية سجا وأم الرمث، ومحمية جزر فرسان.

وكشف علي العتيبي الذي زار محمية جزر فرسان برفقة عائلته، أنهم شاهدوا في الرحلة الاستكشافية لأول مرة الغزال الفرساني والأحياء النباتية والشواطئ النادرة وصيد الأسماك، وعبروا أكثر من 7 مناطق ومحافظات ما بين الجبل والبر والبحر. وقال: شعوري لا يوصف بزيارة المحميات والسعادة التي عشناها، وأدعو كل الأسر والعائلات إلى خوض هذه التجربة الرائعة. من جانبه، كشف المرشد السياحي أحمد الجعيد أن مهمته تعريف السائح بأهم المواقع الأثرية والسياحية ومواقع الجذب، وعن الأنشطه المتوفرة قال إنها متنوّعة وممتعة مثل زيارة المواقع الأثرية والتخييم ورحلات السفاري ورصد النجوم والهايكنج وغيرها.

وتقع محمية جزر فرسان في الجزء الجنوبي الشرقي من ساحل البحر الأحمر، وهي عبارة عن أرخبيل يضم أكثر من 170 جزيرة، تبعد من 40 إلى 90 كيلومتراً عن مدينة جازان، وللمنطقة مجموعة فريدة من المقومات الأحيائية مثل «الغزال الفرساني»، والأحياء النباتية التي تضم ما يزيد على 180 نوعاً، وبعضها لا يتواجد إلا في هذه المحمية، إضافة إلى 50 نوعاً من المرجان الكثيف، و230 نوعاً من الأسماك. وكشفت الهيئة السعودية أن إطلاق باقات المحميات جاء بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وتقدم السياحة من خلال هذه الخطوة فرصة للانطلاق في رحلة استكشاف للحياة البرية الغنية بالتنوع البيئي والمناخي والثروات الطبيعية والنباتية والحيوانية النادرة.