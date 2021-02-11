شكرا لقرائتكم خبر عن «سلالة بريستول» تُفزع بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لا تزال الحرب المفتوحة التي تشنها السلالات المتحورة من فايروس كورونا الجديد تنشر الرعب في العالم، وتثير قلق العلماء والحكومات، وشركات صنع اللقاحات.

ولا تنحصر المشكلة في الخوف من أن تتفوق السلالات الجديدة على اللقاحات الجديدة، وتبطل مفعولها؛ بل تتعداها إلى أنه بات مع شروق الشمس كل صباح يعلن اكتشاف تحور جديد، وبالتالي سلالة جديدة من الفايروس الذي أمرض حتى الآن أكثر من 107 ملايين نسمة، من ظهوره مطلع 2020.

وفيما تصطلي بريطانيا بالسلالة القديمة، وسلالة (كنت) البريطانية الجديدة ذات القدرة على التفشي السريع؛ وتكافح السلالة الجنوب أفريقية في نحو 11 منطقة في الجزر البريطانية؛ أعلن العلماء أمس (الأربعاء) أنهم يشعرون بقلق شديد من ظهور سلالة فايروسية متحورة في إصابات بمدينة بريستول.

وقالت الخدمة الصحية العمومية في إنجلترا أمس، أنه تم اكتشاف تحور جديد في 21 إصابة، منها 14 في بريستول، و4 في مانشستر، و3 في أنحاء مختلفة من المملكة المتحدة؛ وهي نسخة من سلالة (كنت) البريطانية، ومن أهم مشكلات سلالة بريستول، بحسب صحيفة «ديلي ميل» أمس، أنها تثير احتمال الإصابة الثانية لمن تعافوا من الأولى.

وفيما رجح العلماء البريطانيون أنه ليس محتملاً أن تهيمن سلالة بريستول على المشهد الوبائي البريطاني قريباً، إلا أنهم قالوا إنها قد تتفشى سريعاً بعدما تتمكن اللقاحات من كبح تفشي سلالة كنت المهيمنة حالياً. لكن الصحة العمومية الإنجليزية قالت أمس إن على الشعب البريطاني الاطمئنان إلى أن السلالات المقاومة للقاح تخضع للسيطرة حالياً. ومع ذلك فإن أعضاء اللجنة العلمية الدائمة التي تقدم المشورة للحكومة البريطانية قالوا أمس إن سلالة بريستول الجديدة تثير قلقهم الشديد. ويثير الوضع الوبائي في المكسيك قدراً متزايداً من القلق بسبب تفاقم عدد الوفيات. فقد بلغ عدد المتوفين بكوفيد-19 هناك أمس 168.432 وفاة.

وتجاوزت المكسيك بذلك بنما وبيرو لتصبح الرقعة الأكثر وفيات بالوباء في أمريكا اللاتينية. وأضحى معدل الوفيات في المكسيك 59.2 وفاة من كل مليون نسمة. وترفض المكسيك الإغلاق. واكتفت بحض مواطنيها على مراعاة الإرشادات الصحية، ومواصلة حياتهم العادية. وتعاني المكسيك مشكلة كبيرة تتمثل في نقص عدد أجهزة الفحص. كما أن رئيس المكسيك أندرس مانويل أوبرادور، الذي تعافى لتوه من الإصابة بالفايروس، خرج من عزلته الصحية ليعلن أنه لن يستخدم الكمامة مطلقاً!

النمسا تغلق مدينة التزلج

أعلنت حكومة النمسا أمس الأول أنها فرضت الإغلاق الشامل على مدينة تيرول؛ المشهورة برياضة التزلج على الجليد، بعد اكتشاف 293 إصابة بالسلالة الجنوب أفريقية المتحورة من فايروس كورونا الجديد. وقال المستشار النمساوي سباستيان كيرز إن 120 من تلك الإصابات لا تزال ناشطة. وتشمل إجراءات الإغلاق نشر قوات الشرطة في المدينة لتنفيذ الإغلاق، وفرض غرامات فورية على من يخالفون تعليمات ارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الجسدي. كما أنه يتعين على أي مواطن يريد ركوب المقطورات المعلقة والمصاعد التي تنقل الناس إلى مناطق التزلج أن يخضع لفحص فوري يشترط أن تكون نتيجته سالبة. وقال المستشار كيرز إن أي شخص يريد مغادرة تيرول إلى ألمانيا، وإيطاليا، وسويسرا المجاورة عليه أن يبرز نتيجة فحص سالبة تم الحصول عليها قبل 48 ساعة من المغادرة. وتقول السلطات إن الإصابات في تيرول تعتبر أكبر بؤرة للسلالة الجنوب أفريقية في الاتحاد الأوروبي.