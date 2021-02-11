شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير مسيّرة حوثية «مفخخة» باتجاه خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الخميس)، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.