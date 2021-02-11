شكرا لمتابعة خبر عن هل أصبح الخُلع بـ "ضغطة زر "؟.. قانونية تجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المستشارة القانونية، ملاك الفضل، أن الخلع يكون بضغطة زر بعد تراضي الطرفين على المهر وغيرها من حقوق المرأة.

وقالت ملاك الفضل خلال حوارها عبر برنامج" صباح السعودية ":" الخلع الإلكتروني لا يحدث بضغطة زر إلا بموافقة الطرفين والتراضي على المهر ".

وكان المحامي نايف آل منسي، أكد أن المرأة في المملكة أصبحت، الآن، في إمكانها خلع زوجها إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز.

وقال نايف آل منسي ":" احذر أيها الزوج!، صارت المرأة تستطيع أن تخلعك إلكترونيًّا بضغطة زر ".