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هل أصبح الخُلع بـ "ضغطة زر "؟.. قانونية تجيب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المستشارة القانونية، ملاك الفضل، أن الخلع يكون بضغطة زر بعد تراضي الطرفين على المهر وغيرها من حقوق المرأة.

وقالت ملاك الفضل خلال حوارها عبر برنامج" صباح ":" الخلع الإلكتروني  لا يحدث بضغطة زر إلا بموافقة الطرفين والتراضي على المهر ".

وكان المحامي نايف آل منسي، أكد أن المرأة في المملكة أصبحت، الآن، في إمكانها خلع زوجها إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز.

وقال نايف آل منسي ":" احذر أيها الزوج!، صارت المرأة تستطيع أن تخلعك إلكترونيًّا بضغطة زر ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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