شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف عن توقعاته لحالة الطقس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس، قائلا:" ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بدءًا من يوم غد الخميس ".

وأضاف عبدالعزيز الحصيني خلال مداخلة لإذاعة " الرياض ":" الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون بواقع من ثلاث إلى خمس درجات مئوية بدءًا من نواحي المناطق الشمالية الغربية من المملكة، فالمناطق الشمالية ثم المناطق الوسطى مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر على المناطق الشمالية والوسطى ".