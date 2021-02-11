«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب رعدية ورياح سطحية على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الخميس، طقسًا مستقرًا ونشاط الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغريبة كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقع المركز سحبًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ويشهد البحر الأحمر، رياحا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.