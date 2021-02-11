«أرامكو» تحدِّث أسعار البنزين لشهر فبراير: بنزين 91 بـ1.81 وبنزين 95 بـ1.94

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، أسعار البنزين المُحدثة لشهر فبراير الجاري؛ حيث حددت سعر بنزين 91 عند 1.81 ريالا لكل لتر، وسعر بنزين 95 عند 1.94 ريالا للتر على أن يبدأ التطبيق، الخميس.

ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت «أرامكو»، أعلنت فبراير من العام الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتوفر شركة «أرامكو السعودية» جميع أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95؛ لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل على البنزين، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

وبيَّنت شركة أرامكو السعودية أنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء؛ يخضع الوقود لاختبارات عديدة، وتصدر بشأنه الشهادات، ويتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرُّف عليه بصريًّا، والتحكم في جودته أثناء الضخ، مشيرةً إلى أن جميع أنواع البنزين لديها تتميز بخلوِّها من الرصاص.