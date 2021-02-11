السفارة الأمريكية بالرياض تدين استهداف مطار أبها وتدعو الحوثيين لوقف الأعمال العدوانية

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم، إن هذه الهجمات غير المقبولة على المدنيين، لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

ودعت السفارة الأمريكية الميليشيات الحوثية، بوقف هذه الأعمال العدوانية والعمل في سبيل التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الصراع.

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، " سنقف مع حلفائنا في المملكة العربية السعودية"، مؤكدة أن "الحوثيين مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران، وسنعمل مع الحلفاء على وقف تلك الهجمات"، وفق «العربية».

وحول الموقف من الحوثيين، قالت «الخارجية الأمريكية»: لدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات، وسنواصل الضغط عليهم وعلى إيران التي تقدم الدعم لهم".

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنتن اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها؛ وذلك بعد استهداف ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) لمطار أبها، مشيرةً إلى أنه سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأوضحت قوات التحالف، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، مؤكدةً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

وأكدت قوات التحالف أنها تصدت لاعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قد كشف، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

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