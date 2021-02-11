«الصحة» توجه نصائح للعناية بأسنان الرضع

وجهت وزارة الصحة لأولياء الأمور عددًا مهمًا من النصائح الطبية للعناية بصحة أسنان أطفالهم الصغار منذ بدء ظهورها وحتى اكتمال نموها، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لآلام الأسنان.

وتواصل وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، تقديم عدد مهم من النصائح الطبية فيما يتعلق بالتوعية الصحية والحياة بشكل صحي سليم.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للآباء والأمهات الحفاظ على صحة أسنان أطفالهم من التسوس بالمداومة على إتباع خطوات يومية بسيطة ذات نتائج مهمة وكبيرة ومؤثرة في حياة أطفالهم بمرور الوقت ومنها:

- استخدام قطعة شاش مبللة للرضع بعد كل رضعة.

- الحرص على تنظيف أسنان الطفل مع أول سن عند عمر 6 أشهر مرتين يوميًّا.

- التقليل من المشروبات والأطعمة المحلاة.

- استخدام زجاجة الرضاعة للحليب والماء فقط.

- عدم استخدام زجاجة الرضاعة لإعطاء الرضيع العصائر المحلاة

ونبّهت الصحة إلى أن إهمال الأهل العناية بصحة أسنان أطفالهم يمكن أن يؤدي إلى عدد من المشاكل الصحية الخاصة بالتسوس وآلام الأسنان كما يمكن أن تؤدي إلى:

- فقدان الأسنان اللبنية مبكرًا.

- ضعف النمو والتغذية والصحة النفسية.

- تغير مكان الأسنان الدائمة.

- وجود البكتيريا التي تضعف الأسنان الدائمة.

كما حذرت وزارة الصحة من مخاطر استخدام المصاصة للرضع والتي يمكن أن تؤدي إلى التأثير على تكوين عظام الفك والأسنان أو تكوين عضة مفتوحة وبروز الأسنان.

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