الأمير سلطان بن سلمان: إكمال مراحل تأسيس الهيئة السعودية للفضاء

أعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، إكمال الهيئة لجميع مراحل تأسيسها.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة عبر الاتصال المرئي، مؤكدًا أنها أكملت بناءها المؤسسي، وعقدت الكثير من الشراكات والاتفاقيات محليًّا ودوليًّا على مختلف الأصعدة.

ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، خلال الاجتماع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما لقيته الهيئة منذ تأسيسها من دعم وتوجيه.

وبين أن خادم الحرمين الشريفين عاصر رحلة المملكة التاريخية الرائدة إلى الفضاء التي انطلقت في عام 1985م بمشاركة أكثر من 30 عالمًا سعوديًّا، وحققت الكثير من النجاح.

واستعرض الأمير سلطان عددًا من برامج الهيئة وفي مقدمتها ريادة الفضاء وبناء الكوادر والاستثمار في قطاع الفضاء بالتعاون مع وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة.

وأشار إلى أنه سيعلن قريبًا إطلاق قطاع تحفيز الاستثمار بهذا المجال الحيوي؛ لتوفير التمويل وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال والاستثمار في مجال الفضاء.

ونوَّه بالترحيب الدولي من وكالات الفضاء الدولية بالتعاون مع المملكة في هذا المجال، وهو ما يعكس ثقل المملكة وقدرتها وإمكانياتها. وأقر مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع, التقرير السنوي لعام 2020م، كما اطلع على عدد من الموضوعات، من بينها الخطة التشغيلية للهيئة.