«حماية المستهلك» توضح المكونات المسببة للحساسية

أكدت جمعية حماية المستهلك، على المطاعم الالتزام بالإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية ـ إن وجدت في الوجبات.

وعبر إنفوجراف على حسابها بتويتر، أوضحت حماية المستهلك المكونات المسببة للحساسية، والتي يجب الإفصاح عنها حال احتواء الوجبات عليها.

ولفتت حماية المستهلك إلى أن المكونات المسببة للحساسية، تتمثل في (الحبوب التي تحتوي على الجلوتين مثل القمح والشعير والشوفان)، وكذلك (الفول السوداني ومنتجاته ـ فول الصويا ـ المكسرات ومنتجاتها ـ الترمس ـ بذور السمسم).

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