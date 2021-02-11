السعودية اليوم / تقني الرياض يعقد اللقاء الثاني لمتدربيه ومتدرباته



الرياض 29 جمادى الآخرة1442 هـ الموافق 11 فبراير2021 م واس

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض لقائها الثاني لمتدربي ومتدربات المنشآت التدريبيةالتابعة لها بمنطقة الرياض.

وحضر اللقاء متدربو ومتدربات الكليات التقنية للبنين والبنات وفروعها، ومتدربو المعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج التوعية الرقمية للمتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وحث اللقاء على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من خلال عروض توعوية تدعو إلى هذا الأمر لتجنب الإصابة بفيروس (كوفيد 19) الأمر الذي يمنع انتشاره.

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