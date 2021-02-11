السعودية اليوم / موريتانيا تقلص ساعات حظر التجول الليلي المفروض بسبب كورونا



نواكشوط 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات الموريتانية تقليص ساعات حظر التجول ابتداءً من الليلة وذلك بتأخيره إلى منتصف الليل، بدلا عن الساعة الثامنة مساءً، التي كانت قد أقرتها منذ 13 ديسمبر الماضي في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لتفشي موجة ثانية من جائحة "كوفيد - 19".

وأوضح مجلس الوزراء الموريتاني في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم أنه قرر تقليص حظر التجول، حرصاً على تخفيف العبء على المواطنين. وأكد في المقابل ضرورة الاستمرار في مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي الجائحة.

من جهته أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد سالم إلى أن تراجع الإصابات بفيروس

// انتهى //

00:31ت م

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نواكشوط 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات الموريتانية تقليص ساعات حظر التجول ابتداءً من الليلة وذلك بتأخيره إلى منتصف الليل، بدلا عن الساعة الثامنة مساءً، التي كانت قد أقرتها منذ 13 ديسمبر الماضي في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لتفشي موجة ثانية من جائحة "كوفيد - 19".وأوضح مجلس الوزراء الموريتاني في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم أنه قرر تقليص حظر التجول، حرصاً على تخفيف العبء على المواطنين. وأكد في المقابل ضرورة الاستمرار في مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي الجائحة.من جهته أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد سالم إلى أن تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد لا يعني القضاء على الوباء، مؤكداً أن الرفع الكامل للإجراءات الاحترازية سيكون في الوقت المناسب "عندما يزول الخطر".// انتهى //00:31ت م0260

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