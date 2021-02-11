السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 91,034 إصابة مؤكدة و 2,806 حالة وفاة بكورونا



واشنطن 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 91,034 إصابة مؤكدة و 2,806 حالة وفاة نتيجة

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,030,549 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 466,465 حالة وفاة.

// انتهى //

00:25ت م

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واشنطن 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 91,034 إصابة مؤكدة و 2,806 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,030,549 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 466,465 حالة وفاة.// انتهى //00:25ت م0259

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