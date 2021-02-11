السعودية اليوم / محافظ أملج يلتقي برئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة



أملج 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

التقى محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي بمكتبه اليوم, برئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة مساعد غيث الحبيشي.

واطلع المحافظ على سير العمل في برنامج تمكين المجتمع المحلي في المحافظة، الذي تنفذه اللجنة.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بأملج هدية تذكارية للمحافظ.

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