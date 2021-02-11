أمريكا تحضّ الحوثيين على وقف أعمالهم العدائية فوراً

محمد الفلاح - أمريكا تحض الحوثيين على وقف أعمالهم العدائية فورا

الخميس 11 فبراير 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي نفذته مليشيا الحوثي على مطار أبها السعودي، داعيا الحوثيين لوقف "هذه الأعمال العدوانية".



ونقلت فرانس برس عن المتحدث نيد برايس: "ندين اعتداء الحوثيين اليوم... نحض مجددا الحوثيين على وقف هذه الأعمال العدائية فورا".

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء، حدوث محاولة إرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل الميليشيا الحوثية.

وقال التحالف العربي إنه جرى إحباط "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف: "تعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه، وذلك نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار".

وتابع: "محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر".

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية "وستتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".