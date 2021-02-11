السعودية | اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 4 دقائق - 1:01 صباحًا, 11 فبراير 2021 م

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن / تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.