اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن/ تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت- ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق، عن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها الدولي لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية الحوثية باستهداف المطار.

وقال التحالف: إن محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض لحياة المدنيين المسافرين للخطر، مؤكدًا أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

