شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. ضبط 12 مخالفًا مارسوا النصب والاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة القصيم، القبض على 12 من مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود مارسوا النصب والاحتيال.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مجهولين بممارسة النصب والاحتيال، بطرق أبواب المنازل واستعطاف أصحابها بطلب مساعدات مالية، أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن القبض عليهم، وهم (12) شخصًا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس، تورطوا في ذلك، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.