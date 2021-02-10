خريطة إصابات كورونا وحماية المصلين في المساجد بمؤتمر الصحة غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الخميس الموافق 11 فبراير 2021.

وتعقد وزارة الصحة غدًا الخميس، المؤتمر الصحفي الدوري بشأن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة 3:35 عصرًا.

ومن المقرر أن يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية والمؤشرات الوبائية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال أسبوع، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ويستعرض عبدالرحمن بن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، جهود الوزارة من أجل متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

ويناقش سليمان بن فهد الخميس، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهود الوزارة في حماية المصلين في المساجد من فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية المتخذة في المساجد والجوامع.



