فيديو.. الجهات الأمنية ترصد مخالفات لتطبيق الإجراءات الاحترازية في أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - أبها

نفذت الجهات الأمنية العديد من الجولات الميدانية؛ لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وواصلت شرطة أبها تنفيذ الجولات الميدانية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، بدء تطبيق قرار إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد.

وتضن القرار إيقاف جميع المناسبات والحفلات لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد، ومنع التجمع في المناسبات الاجتماعية لأكثر من 20 شخصًا، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

