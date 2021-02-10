الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

حماية المستهلك: على المطاعم الإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، المكونات المسببة للحساسية التي يجب أن تفصح المطاعم عنها في حال دخولها في تجهيز الوجبات المقدمة.

وقالت حماية المستهلك، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن تلك المكونات تتضمّن الحبوب التي تحتوي على مادة الجلوتين مثل القمح والشعير والشوفان.

كما تشمل تلك المكونات “فول الصويا والفول السوداني ومنتجاتهما مثل حليب الصويا وزبدة الفول السوداني”.

كما تتضمّن المكسرات ومنتجاتها مثل الكاجو والفستق وغيرهما، والترمس ومنتجاته مثل زيت الترمس، وبذور السمسم ومنتجاتها مثل زيت السمسم.



