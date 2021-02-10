فيديو.. شرطة الرياض تقبض على المتحرشة بالطفلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من إلقاء القبض على المتحرشة بالطفلة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية- بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر، ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية.

وجرى إيقافها واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص.

