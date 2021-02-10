شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: القبض على متحرشة بطفلة نشرت الحادثة في مواقع التواصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر، ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وجرى إيقافها واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص.