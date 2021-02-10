شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية الرياض» تباشر 800 بلاغ منخفض الخطورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض أن أعداد البلاغات منخفضة الخطورة التي باشرتها وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة خلال الأشهر الـ٣ الماضية بلغت 800 حالة من مجموع البلاغات التي تصلها من مركز العنف الأسري (1919) أو عن طريق ما يرد من الجهات ذات العلاقة.

واوضح الفرع أن الوحدة تتعامل مع جميع البلاغات بعد تصنيفها إلى ٣ مستويات من الخطورة «حرجة ومتوسطة ومنخفضة» وتتم دراسة الحالات والتواصل معها ثم مقابلتها وتوفير الحماية اللازمة لها والرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي، إضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للحالات منخفضة الخطورة.

يذكر أن مهمات وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتلخص في خدمة ضحايا العنف الأسري من الأطفال دون 18 سنة والمرأة أياً كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة إضافة إلى توعية شرائح المجتمع كافة بالعنف وآثاره وطرق التعامل معه.