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السعودية | نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل المبعوثين الأميركي والأممي لليمن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي في الرياض الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ في لقاء مشترك. وفق ما أفادت وكالة الأنباء (واس).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".

وعبر نائب وزير الدفاع السعودي عن تقدير حكومة المملكة لموقف المجتمع الدولي، والولايات المتحدة الأميركية في رفض المساس بأمن المملكة والوقوف بوجه الممارسات العدائية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهداف المدن والمدنيين، ومواصلتها الاعتداءات على محافظة مارب وباقي المحافظات اليمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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