السعودية | نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل المبعوثين الأميركي والأممي لليمن

شكرا لقرائتكم نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل المبعوثين الأميركي والأممي لليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي في الرياض الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ في لقاء مشترك. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".

وعبر نائب وزير الدفاع السعودي عن تقدير حكومة المملكة لموقف المجتمع الدولي، والولايات المتحدة الأميركية في رفض المساس بأمن المملكة والوقوف بوجه الممارسات العدائية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهداف المدن والمدنيين، ومواصلتها الاعتداءات على محافظة مارب وباقي المحافظات اليمنية.