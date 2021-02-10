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شاهد.. العثور على مفقود طريف في منطقة صحراوية بعد تعطل السيارة

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الرياض - علي القحطاني - طريف (صدى):

رصد مقطع فيديو، لحظة العثور على مفقود طريف في منطقة صحراوية، بعدما تعطلت السيارة.

وظهر في الفيديو، والدة المفقود تجلس على الأرض وبجانبها سيارتها المعطلة، ومعها ابنها " أحمد " البالغ 10 أعوام، بعدما عثرت عليهم فرق البحث والإنقاذ.

وبدا في الفيديو، استعانت فرق البحث والإنقاذ  بطائرة " هليكوبتر " في عمليات البحث الجوية بجانب أشخاص يعرفون المنطقة؛ حيث تمكنوا من العثور عليها.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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