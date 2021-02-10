شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. العثور على مفقود طريف في منطقة صحراوية بعد تعطل السيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طريف (صدى):

رصد مقطع فيديو، لحظة العثور على مفقود طريف في منطقة صحراوية، بعدما تعطلت السيارة.

وظهر في الفيديو، والدة المفقود تجلس على الأرض وبجانبها سيارتها المعطلة، ومعها ابنها " أحمد " البالغ 10 أعوام، بعدما عثرت عليهم فرق البحث والإنقاذ.

وبدا في الفيديو، استعانت فرق البحث والإنقاذ بطائرة " هليكوبتر " في عمليات البحث الجوية بجانب أشخاص يعرفون المنطقة؛ حيث تمكنوا من العثور عليها.