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بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم قول "اللهم إني لا أسألك رد القضاء"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، حكم قول: "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه"؟ .

وقال الشيخ الخثلان : الدعاء فيه سوء أدب مع الله عز وجل فيقول لاتعذبني ولكن عذبني وارفق في عذابي، وايضًا فيه عدم عزم فالمطلوب من الداعي أن يعزم المسألة.

وأضاف : " أن قول لا أسألك رد القضاء غير صحيح، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من سوء القضاء".

وتابع : " جعل الله تعالى من رفع الأقدار من الأمراض وغيره أسبابًا فالجوع قدر ويدفع بالأكل والمرض يدفع بالدواء ".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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