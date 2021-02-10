شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم قول "اللهم إني لا أسألك رد القضاء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، حكم قول: "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه"؟ .

وقال الشيخ الخثلان : الدعاء فيه سوء أدب مع الله عز وجل فيقول لاتعذبني ولكن عذبني وارفق في عذابي، وايضًا فيه عدم عزم فالمطلوب من الداعي أن يعزم المسألة.

وأضاف : " أن قول لا أسألك رد القضاء غير صحيح، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من سوء القضاء".

وتابع : " جعل الله تعالى من رفع الأقدار من الأمراض وغيره أسبابًا فالجوع قدر ويدفع بالأكل والمرض يدفع بالدواء ".