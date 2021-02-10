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طبيب عائد من اليمن اليوم يتحدث عن رحلته بعد محاولات استهداف مطار أبها (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

قال استشاري مخ وأعصاب عائد من ‎اليمن اليوم:" سنعود لشعب اليمن كما هي توجيهات ‎خادم الحرمين الشريفين رغم قصف ‎الحوثي لمطار أبها ".

وأضاف الاستشاري خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" الرحلة كانت محفوفة بمخاطر كثيرة "، مؤكدا:"  سنواصل العمل الإنساني لتوجيهات خادم الحرمين لتخفيف معاناة اليمنيين  ".

وأشار إلى مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بحملات طبية من خلال إجراء جراحات القلب والمسالك البولية والمخ والأعصاب، مبينا:" العمل الإنساني  في اليمن لن يتوقف ".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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