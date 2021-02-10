شكرا لمتابعة خبر عن طبيب عائد من اليمن اليوم يتحدث عن رحلته بعد محاولات استهداف مطار أبها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): قال استشاري مخ وأعصاب عائد من ‎اليمن اليوم:" سنعود لشعب اليمن كما هي توجيهات ‎خادم الحرمين الشريفين رغم قصف ‎الحوثي لمطار أبها ". قال استشاري مخ وأعصاب عائد من ‎اليمن اليوم:" سنعود لشعب اليمن كما هي توجيهات ‎خادم الحرمين الشريفين رغم قصف ‎الحوثي لمطار أبها ". وأضاف الاستشاري خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" الرحلة كانت محفوفة بمخاطر كثيرة "، مؤكدا:" سنواصل العمل الإنساني لتوجيهات خادم الحرمين لتخفيف معاناة اليمنيين ". وأشار إلى مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بحملات طبية من خلال إجراء جراحات القلب والمسالك البولية والمخ والأعصاب، مبينا:" العمل الإنساني في اليمن لن يتوقف ".