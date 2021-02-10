شكرا لمتابعة خبر عن حماية المستهلك: على المطاعم الإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، المكونات المسببة للحساسية التي يجب أن تفصح المطاعم عنها في حال دخولها في تجهيز الوجبات المقدمة.

وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى أن تلك المكونات تتضمّن الحبوب التي تحتوي على مادة الجلوتين مثل القمح والشعير والشوفان، وفول الصويا والفول السوداني ومنتجاتهما مثل حليب الصويا وزبدة الفول السوداني.

وتتضمّن أيضًا المكسرات ومنتجاتها مثل الكاجو والفستق وغيرهما، والترمس ومنتجاته مثل زيت الترمس، وبذور السمسم ومنتجاتها مثل زيت السمسم.

جمعية حماية المستهلك، حماية المستهلك