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بالفيديو.. قصة بئر ابن هرماس التاريخية في تبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

روى مواطن تسعيني، اليوم الأربعاء، قصة بئر ابن هرماس التاريخية، حيث أنه مورد المياه العذبة في منطقة تبوك.

وقال التسعيني لقناة " العربية " إن البئر كان محطة تاريخية لتزويد الحجيج القادمين من الشام والأردن بالمياه.

وأضاف : يقع البئر على مسافة 60 متر من تبوك، حيث أن البئر مازال قائما حتى الآن بعد اهتمام الجهات المعنية من خلال تصويره وترميمه حتى يبقى معلم أثري للأجيال القادمة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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