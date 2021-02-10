شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة بئر ابن هرماس التاريخية في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

روى مواطن تسعيني، اليوم الأربعاء، قصة بئر ابن هرماس التاريخية، حيث أنه مورد المياه العذبة في منطقة تبوك.

وقال التسعيني لقناة " العربية " إن البئر كان محطة تاريخية لتزويد الحجيج القادمين من الشام والأردن بالمياه.

وأضاف : يقع البئر على مسافة 60 متر من تبوك، حيث أن البئر مازال قائما حتى الآن بعد اهتمام الجهات المعنية من خلال تصويره وترميمه حتى يبقى معلم أثري للأجيال القادمة.