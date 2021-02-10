شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يفاجئ المستفيدين المستبعدين من البرنامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد حساب المواطن، على أحقية المستفيدين المستقلين الذين تم استبعادهم من البرنامج في تقديم اعتراض على عدم الأهلية خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

وأضافت خدمة المستفيدين:" في حال كان المستفيد “فرد مستقل” وصدرت نتيجة الأهلية " غير مؤهل " يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية " دراسة الأهلية " في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ورفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل(عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – قطاع حكومي – خاص).

وكان برنامج حساب المواطن أودع اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.