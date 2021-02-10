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حساب المواطن يفاجئ المستفيدين المستبعدين من البرنامج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد حساب المواطن، على أحقية المستفيدين المستقلين الذين تم استبعادهم من البرنامج في تقديم اعتراض على عدم الأهلية خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

وأضافت خدمة المستفيدين:" في حال كان المستفيد “فرد مستقل” وصدرت نتيجة الأهلية " غير مؤهل "  يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية  " دراسة الأهلية " في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ورفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل(عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – قطاع حكومي – خاص).

وكان برنامج حساب المواطن  أودع  اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

MO Nasa

MO Nasa

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