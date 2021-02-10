شكرا لمتابعة خبر عن تطورات جديدة بشأن البقالات والتموينات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، تطبيق المرحلة الأولى من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالبقالات والتموينات.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية حددت قبل نحو أسبوعين مواعيد تطبيق الإجراءات التي ستتم على مرحلتين، الأولى بداية من اليوم 10 فبراير 2021، فيما تبدأ المرحلة الثانية في 29 يونيو المقبل.

وتشمل ضوابط واشتراطات المرحلة الأولى التي دخلت حيز التنفيذ وجود شهادات صحية سارية المفعول، وترخيص ساري المفعول، إضافةً إلى وجود تسعيرة على جميع المنتجات، وكاميرات للمراقبة.

وتضمنت المرحلة الثانية، توفير نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، والالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة، ووجود واجهة شفافة بالكامل، وتركيب سحاب خارجي يسمح بالروية، ونظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأرفف وأماكن التخزين، ونظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، والالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف.

وجاءت الضوابط المطلوبة في المرحلة الثانية على النحو التالي؛ تخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدا عن المواد الغذائية، ووجود أسطوانات إطفاء حريق متحركة، وتعليق صندوق الإسعافات الأولية.