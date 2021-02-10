ولي العهد‬⁩ يُطلق الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر.

وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، التصاميم التي صممتها الشركة البريطانية فوستر وشركاه ليتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، في بيان:" نتوقع أن ينبهر الزوار عند وصولهم لأول مرة إلى مشروع البحر الأحمر، حيث سيكون بانتظارهم تجربة رفاهية غامرة إلى أبعد الحدود.. وتُبشّر تصاميم “كورال بلوم” المستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في المملكة، بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة ".

وأشارت إلى أن الرؤية التصميمية لجزيرة شُريرة تتمحور حول اعتبارات التنوع البيولوجي، بحيث ستتم المحافظة على أشجار المانغروف والموائل الأخرى لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الانجراف والتعرية، وسيتم إلى جانب ذلك تطوير موائل جديدة من خلال الحدائق المنسّقة لتحسين الحالة الطبيعية للجزيرة

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وأوضحت ‏أن الرؤية التصميمية المنتجعات والفنادق الـ 11 المقرر تم إنشاؤها في الجزيرة، حيث تم تصميمها بمساحات واسعة؛ ومندمجة أكثر في المشهد الطبيعي لتتماهى تلك الفنادق مع الكثبان الرملية المحيطة.

و‏يتضمن التصميم إنشاء شواطئ جديدة على الجزيرة الشبيهة بالدولفين، وبحيرة جديدة، وتسهم هذه التحسينات في رفع مستوى أرض الجزيرة لتوفر بذلك حاجزاً للوقاية من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر.