شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الجند" يوجه نصيحة بتجنب شراء هذه الأراضي مهما حدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه المهندس عبدالغني الجند، نصيحة للمواطنين بتجنب شراء هذه الأراضي مهما حدث.

وقال عبدالغني الجند خلال حواره عبر قناة الرسالة:" لا تشتروا الأراضي المجاورة لمحطات الوقود ومحطات معالجة الصرف الصحي والأرض الملاصقة لمستودع أو محل غاز أو بجوار محل تجاري أو مخططات العمائر ".

ولفت إلى أفضل اتجاه لشراء الأراضي وتشمل الأراضي التي تعتمد على سرعة الرياح واتجاهاتها في المملكة، ودرجة الحرارة على مدار العام بكل منطقة، موضحا:" في الرياض يفضل الأرض أن تكون شرقية وجنوبية، بينما في جدة يفضل أن تكون الأرض شمالية وشرقية ".