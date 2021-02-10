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بالفيديو.. محلل عسكري: الميليشيات الحوثية لاترغب بالسلام

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق محلل عسكري اللواء القبيبان، على اندلاع حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال المحلل العسكري لقناة " الإخبارية " : " الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاترغب بالسلام، من خلال استهدافها طائرة مدنية ومدنيين".

وأضاف : نحن امام جماعة إرهابية، واستهدافها لمطار أبها رسالة من الحوثيين، بأن السلام ليس الحل وإنما الحرب هي الحل.

وتابع : يجب أن يصدر تقرير اممي بأن هذه الجماعة لاتريد السلام ولكنها تريد أن تحول المنطقة إلى منطقة مليئة بالصراعات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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