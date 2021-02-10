شكرا لمتابعة خبر عن 4 خطوات لتسجيل المولود إلكترونيًّا عبر "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن تسجيل المواليد الجدد إلكترونيًّا عبر منصة " أبشر "، دون الحاجة إلى زيارة مكتب الأحوال المدنية؛ حيث سيتم تسليم شهادة الميلاد من خلال البريد.

وأضافت:" مع خدمة تسجيل المواليد في منصة أبشر، يمكنك تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا ".

وأشارت إلى خطوات تسجيل المواليد عبر منصة أبشر، التي جاءت كالآتي: تسجيل الدخول في حسابك في " أبشر "، اختيار خدمات من تبويب خدماتي، الأحوال المدنية، خدمة تسجيل المواليد.