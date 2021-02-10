شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بقايا الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف ‎مطار أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهرت صور متداولة، بقايا الطائرة المسيرة المفخخة التي حاولت الميليشيات الحوثية بواسطتها استهداف ‎مطار أبها.

وتبين أن الطائرة المفخخة من نوع قاصف، وهي نسخة من المسيرة الإيرانية أبابيل.

وكانت انتشرت صور أولية للطائرة المدنية التي تأثرت بمحاولة الاستهداف الحوثية على أرض مطار ‎أبها الدولي.

يذكر أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية.