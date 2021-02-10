- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بقايا الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أظهرت صور متداولة، بقايا الطائرة المسيرة المفخخة التي حاولت الميليشيات الحوثية بواسطتها استهداف مطار أبها.
وتبين أن الطائرة المفخخة من نوع قاصف، وهي نسخة من المسيرة الإيرانية أبابيل.
وكانت انتشرت صور أولية للطائرة المدنية التي تأثرت بمحاولة الاستهداف الحوثية على أرض مطار أبها الدولي.
يذكر أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية.