شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..استشاري: بعض المتعافين تظهر عليهم أعراض مرضية بعد عدة أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف استشاري أمراض المناعة معز بخيت، على أن بعض المتعافين من فيروس كورونا المستجد تظهر عليهم أعراض مرضية بعد عدة أشهر دون معرفة الأسباب.
وقال معز بخيت خلال حديثه لقناة " العربية " : إن حالة واحدة من كل 10 قد تعاني من أعراض طويلة الأمد بعد شهر من الإصابة.
وأضاف أنه هذه الأعراض تكون " نفسية، أو فتور وتعب في العضلات وعدم قدرة على التوازن بالرغم من أن كل فحوصات المتعافي سليمة ولا نعرف الأسباب.
وتابع : يمكن أن يكون سبب ذلك استهلاك المناعة لمواجهة المرض أو بسبب مشاكل نفسية.