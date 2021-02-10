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بالفيديو..استشاري: بعض المتعافين تظهر عليهم أعراض مرضية بعد عدة أشهر

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف استشاري أمراض المناعة معز بخيت، على أن بعض المتعافين من تظهر عليهم أعراض مرضية بعد عدة أشهر دون معرفة الأسباب.

وقال معز بخيت خلال حديثه لقناة " العربية " : إن حالة واحدة من كل 10 قد تعاني من أعراض طويلة الأمد بعد شهر من الإصابة.

وأضاف أنه هذه الأعراض تكون " نفسية، أو فتور وتعب في العضلات وعدم قدرة على التوازن بالرغم من أن كل فحوصات المتعافي سليمة ولا نعرف الأسباب.

وتابع : يمكن أن يكون سبب ذلك استهلاك المناعة لمواجهة المرض أو بسبب مشاكل نفسية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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