شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية: إغلاق 10 مساجد اليوم بعد وفاة مؤذن بوادي الدواسر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، 10 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 18 حالة ‎ كورونا ؛ ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر.

وأوضحت الشؤون الإسلامية، أن مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة أيام 32 مسجداً تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، أعلن عن تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 306 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 362,368 حالة، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي ليصل إجمالي الوفيات إلى 6415 حالة.