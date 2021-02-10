شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مراسل الإخبارية: لم يتأثر أحد من سكان ‎أبها جراء الاعتداء الحوثي على المطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أكد مراسل قناة ‎الإخبارية، أنه لم يتأثر أحد من سكان ‎أبها جراء الاعتداء الحوثي على المطار.

وانتشرت صور أولية للطائرة المدنية التي تأثرت بمحاولة الاستهداف الحوثية على أرض مطار ‎أبها الدولي.

وكانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تمكنت من السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية.

وكشفت قوات التحالف، عن اعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها، لافتة إلى أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.