شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صور أولية للطائرة المدنية التي تأثرت بمحاولة الاستهداف الحوثية في مطار أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

انتشرت صور أولية للطائرة المدنية التي تأثرت بمحاولة الاستهداف الحوثية على أرض مطار ‎أبها الدولي.

وكانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تمكنت من السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية.

وكشفت قوات التحالف، عن اعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها، لافتة إلى أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

وأكد ‏التحالف العربي، أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، كما سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.