بعد المراجعة الشهرية لأسعار البنزين وزارة التجارة تحذر المحطات

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بعد المراجعة الشهرية لأسعار الوقود مساء كل يوم 10 من كل شهر الميلادي و التي تعلن في موقع أرامكو السعودية ، ويتم أيضاً عرض الأسعار في شاشات مخصصة لأسعار الوقود داخل المحطات تنوه وزارة التجارة و تؤكد متابعة إلتزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية مرحبا حيث أوضحت أن الفرق الرقابية تباشر بلاغات المستهلكين عبر الرقم: 1900 . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري





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