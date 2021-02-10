حماية المصلين.. الرقابة على الأسواق.. خريطة الإصابات.. 3 وزارات تستعرض تطورات «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة، أهم الموضوعات التي يتناولها المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد، غدًا الخميس، عند الساعة 3:35 عصرًا.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، إلى أن المتحدث الرسمي باسمها الدكتور محمد العبدالعالي، سوف يتناول الأوضاع العالمية وخريطة الإصابات الأسبوعية، وكذا الاستفسارات الشائعة خلال مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

بينما يتطرق المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إلى جهود وزارته من أجل متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

فيما يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الشئون الإسلامية جهود وزارته في حماية المصلين في المساجد من فيروس كورونا، إلى جانب الإجراءات الوقائية المتخذة في المساجد والجوامع.

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