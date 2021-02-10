«النقل» توضح حقوق مستأجري السيارات من مكاتب التأجير

أوضحت الهيئة العامة للنقل، حقوق مستأجري السيارات من مكاتب التأجير، داعية للحرص على إتباعها لضمان حقوقهم.

وشاركت هيئة النقل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، إنفوجرافًا مصحوبًا بتغريدة جاء فيها: اعرف حقوقك.. عزيزي مستأجر السيارة:تعرّف على جوانب مهمة عند أستئجارك للسيارة من مكاتب تأجير السيارات: 1- التأمين/ 2- طريقة البلاغ في حال وجود مخالفة أو شكوى / 3- تصنيف منشآت تأجير السيارات.

ووجهت الهيئة العامة للنقل، عملاء مكاتب وشركات تأجير المركبات، إلى ضرورة الحرص على تضمين جوانب مهمة مكتوبة بشكل صريح في عقد الإيجار لحمايتهم ولضمان حقوق كل الطرفين عند حدوث أي طارئ والحاجة للرجوع لبنود التعاقد.

وحثّث النقل، عبر حسابها الرسمي على تويتر، مستأجر السيارة للمطالبة بإيضاح من مكاتب تأجير السيارات عن نوعية التأمين الذي يغطي المركبة وتدوينه في العقد، ومعرفة طريقة البلاغ في حال وجود مخالفة أو شكوى، ثم التأكد من تصنيف منشآت تأجير السيارات.

وأكدت الهيئة أنه لا يحق لمنشأة تأجير السيارات؛ تأجير السيارة دون تغطية تأمينية وبما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير (تأمين ضد الغير)، ولا يحق لها أيضًا تحميل تكاليف هذا النوع من التأمين على المستأجر.

وأوضحت أن ما يخص التأمين الشامل فإنه يخضع للاتفاق بين المؤجر والمستأجر، وفي كل حال يجب أن يتضمن عقد التأجير تفاصيل واضحة عن التغطية التأمينة وأي تكاليف قد يلتزم بها المستأجر.

ودعت الهيئة العامة للنقل (مستأجر المركبة) لضمان حقوقه، مؤكدة أنه يجب عليه التأكد من وجود ترخيص الهيئة العامة للنقل لدى منشأة تأجير السيارات، والتواصل مع الرقم 938 في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى.

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