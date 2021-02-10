القبض على قائدي مركبات عرقلوا حركة السير على طريق مكة ـ جدة السريع

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، القبض على قائدي مجموعة من المركبات تسببوا في عرقلة حركة السير على طريق مكة - جدة السريع.

وتفاعلًا مع بلاغ رصد مواطن خلاله مخالفة قائدي مجموعة مع المركبات لضوابط السير على الطرق السريعة، قال المرور السعودي: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على بقية قائدي المركبات، وإحالتهم إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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